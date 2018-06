Tous les employés auront droit à leur pension d'entreprise

Environ 75% des travailleurs du secteur privé cotisent pour une pension d’entreprise en complément de leur pension légale. À cet effet, l’employeur et l’employé versent une partie du salaire à un assureur-pension ou un fonds de pension. La plupart du temps, le salarié doit avoir pour ce faire au minimum 25 ans et avoir travaillé à tout le moins un an pour son employeur. Pour ceux qui ne totalisaient pas 12 mois, mais pour qui des cotisations avaient déjà été versées, ces sommes étaient perdues. Ces restrictions seront supprimées en date du 1er janvier 2019. "Je me réjouis de l’élargissement des droits des actifs à une pension d’entreprise, car c’est contribuer à la généralisation des pensions complémentaires", explique Daniel Bacquelaine.