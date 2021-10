Tout savoir sur l'accord budgétaire 2022

Le gouvernement fédéral est tombé d'accord mardi matin sur le budget 2022 et les dossiers qui y sont liés, dont la réforme du marché du travail, la relance et les mesures pour lutter contre l'augmentation des prix de l'énergie. Tour d'horizon.

La Vivaldi a finalement bouclé son budget 2022, mardi matin. Après dix jours et une nuit de négociations budgétaires, les principaux ministres de la coalition ont conclu un accord sur le budget et les dossiers connexes tels que la réforme du marché du travail, l'incapacité de travail, l'aide face à la hausse des factures énergétiques et les investissements centrés sur le durable.