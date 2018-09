Trois cents places de plus en centres fermés

Le gouvernement Michel a donné son accord de principe ce vendredi. Parmi les pistes envisagées, casernes et "pontons". Reste à concrétiser le tout.

C’était prévu, et cela avait été confirmé par le Premier ministre en personne, sous la forme d’une vraie-fausse mise sous pression de Theo Francken: le conseil des ministres de ce vendredi était placé sous le signe de la migration. De la transmigration, plus précisément, avec dans le viseur ces personnes qui passent par la Belgique sans y demander l’asile, n’ayant qu’une destination en tête: l’Angleterre.

"Voilà quatre ans que j’attends une alternative venant de ceux qui nous critiquent, avec des mots parfois durs." Charles Michel Premier ministre

La mise en garde préalable est signée Charles Michel, qui rappelle la ligne de conduite de son gouvernement: fermeté, et humanité. "Ce n’est en rien en slogan. Les migrants peuvent demander l’asile et alors entrer dans les procédures de l’Etat de droit. S’ils ne le font pas ou sont déboutés, il faut pouvoir mener une politique de retour. Voilà quatre ans que j’attends une alternative venant de ceux qui nous critiquent. Qu’ils le disent, s’ils sont en faveur de frontières ouvertes et de régularisations automatiques. Ce n’est en tout cas pas le choix que nous posons."

Près de 1.000 places disponibles en 2019

Politique de retour qui passe par la case "centres fermés". Le gouvernement Michel s’est entendu sur la création de nouvelles places en centres fermés, en sus de celles qui sont déjà prévues dans le cadre du "masterplan" adopté à la mi-2017 – c’est la mesure phare d’un plan qui en compte une dizaine.

Où, comment et pour quel budget? L’objectif est de tendre vers 300 nouvelles places, disponibles le plus rapidement possible. Parmi les pistes envisagées, il est question de casernes ou, l’idée est avancée par le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, de "pontons" – sortes de bâtiments flottants ne nécessitant pas de longues procédures comme la rénovation ou la construction de bâtiments "traditionnels". Priorités et budgets seront établis en fonction des dossiers concrets soumis par Theo Francken, qui doit à présent concrétiser cette intention.