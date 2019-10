Trois favoris pour succéder à Charles Michel

Le départ de Charles Michel début novembre oblige à accélérer la désignation de son successeur. Le nom de Sophie Wilmès a longtemps circulé. Mais selon un scénario alternatif, ce seraient Didier Reynders et Koen Geens qui occuperaient successivement le 16.

Charles Michel quittera un mois plus tôt que prévu son poste de Premier ministre. Vendredi, il a fait part à ses collègues au Conseil des ministres de son souhait d’être déchargé du 16 rue de la Loi début novembre au plus tard. Il souhaite en effet se préparer au mieux à sa nouvelle tâche de président du Conseil européen qu’il entamera le 1er décembre. Du coup, il faudra trancher un mois plus tôt que prévu la question de qui va succéder à Charles Michel.

Sophie Wilmès

Plusieurs candidats sont en lice, même si, à ce stade, personne ne s’est déclaré officiellement candidat. Le nom de Sophie Wilmès, ministre du Budget, est le plus souvent cité. Sérieuse, appliquée, bonne bilingue, elle ne manque pas d’atouts.

Vue en plein écran Charles Michel souhaite être déchargé du 16 rue de la Loi pour se préparer à la présidence du Conseil européen. ©jonas lampens

Le MR peut s’appuyer sur une logique arithmétique qui lui est favorable. La famille libérale est la plus importante au sein du gouvernement fédéral et le MR dispose de plus de sièges à la Chambre que l’Open Vld et le CD&V. Au MR, on ne veut ni confirmer ni infirmer le scénario Wilmès. Tout juste lâche-t-on que "des discussions doivent avoir lieu la semaine prochaine entre les trois partis de la majorité".

Car les deux partis flamands n’ont pas abandonné leurs ambitions. Au Vld, le vice-Premier Alexander De Croo peut nourrir des prétentions légitimes. Mais il pourrait trouver sur sa route sa propre présidente Gwendolyn Rutten. Celle-ci avait renoncé in extremis à un poste ministériel au sein du gouvernement flamand de Jan Jambon (N-VA), sans donner davantage d’explications pour cette volte-face.

> Lire Charles Michel veut quitter son poste de Premier ministre début novembre

Plus tôt, pendant la campagne électorale, elle avait déclaré qu’elle se verrait bien "première femme Premier ministre" dans l’histoire de la Belgique. Si telle est vraiment son intention, on imagine que ce serait une pilule difficile à avaler pour Alexander De Croo.

Koen Geens

"La cote de Koen Geens monte." une source anonyme

Un autre scénario circule, selon nos informations. Le "deal" de 2014 stipulait que le poste de commissaire européen revenait à un CD&V et le "16" au MR. Comme Marianne Thyssen est toujours à la Commission (même si ce n’est plus pour longtemps), Didier Reynders remplacerait provisoirement Charles Michel au poste de Premier ministre.

Une fois que Didier Reynders prendrait ses fonctions en tant que commissaire européen à la Justice, c’est-à-dire dans quatre à huit semaines maximum, on enclencherait un mouvement de balancier qui catapulterait le vice-Premier Koen Geens (CD&V) à la tête du gouvernement d’affaires courantes. "La cote de Geens monte", nous confirme une source souhaitant garder l’anonymat. Koen Geens a pour lui une image consensuelle et pondérée. C’est aussi un esprit brillant, qui n’est pas dénué d’humour.

> Lire Comment Charles Michel prépare sa nouvelle vie au Conseil européen

Alliance improbable

Une chose est certaine cependant, celui qui héritera du poste n’aura pas la vie facile. Avec 38 députés sur 150, il sera livré au bon vouloir d’une opposition hétéroclite et remuante. Ainsi, on a pu assister cette semaine, dans la foulée du ras-le-bol exprimé par les blouses blanches, à une alliance improbable entre Ecolo-Groen, PS-sp.a, PTB et Vlaams Belang pour débloquer 67 millions d’euros pour engager du personnel supplémentaire dans les soins de santé. Du coup, le vote du projet de loi du gouvernement ouvrant des crédits provisoires pour les mois de novembre et décembre a dû être reporté à jeudi prochain.

Certains verraient bien le changement de Premier ministre comme une occasion pour les trois partis concernés (MR, Open Vld et CD&V) de se mettre d’accord sur une sorte de mini-déclaration gouvernementale.

Tout cela montre à quel point l’absence d’un gouvernement de plein exercice peut être pénalisante. C’est d’ailleurs pour rendre une certaine marge de manœuvre au gouvernement que certains verraient bien le changement de Premier ministre comme une occasion pour les trois partis concernés (MR, Open Vld et CD&V) de se mettre d’accord sur une sorte de mini-déclaration gouvernementale, sachant qu’on est loin d’être arrivé au terme de la période d’affaires courantes.