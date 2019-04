Trump demande des explications sur l'affaire des visas qui éclabousse Francken

Le président américain Donald Trump a adressé une lettre au gouvernement fédéral dans laquelle il demande des explications concernant l'affaire des visas humanitaires impliquant l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken.

Dans une lettre adressée au gouvernement fédéral, le président américain demande des explications sur les visas humanitaires que l'ex-secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration Theo Francken (N-VA) a octroyés via des intermédiaires à 1.502 ressortissants syriens, rapportent Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen et Het Nieuwsblad.