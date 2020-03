Un baroud d'honneur pour Laruelle et Dewael

Les deux missionnaires libéraux ont été chargés par le Roi de poursuivre leur exploration pendant une semaine de plus. Objectif: lancer un gouvernement alors que le CD&V ferme à nouveau la porte à toute option sans la N-VA.

On ne peut pas dire que le ciel s'éclaircisse au niveau fédéral. Le brouillard semble même s'épaissir davantage. Lundi, le palais décidait de donner une semaine de plus aux missionnaires royaux. Ils doivent "continuer à prendre les initiatives nécessaires en vue de la mise sur pied rapide d’un gouvernement, dit le communiqué officiel. Celui-ci s’attellera en priorité à répondre aux problèmes urgents auxquels notre pays doit faire face. Ils remettront leur rapport final au plus tard le 16 mars."

Sabine Laruelle (MR) et Patrick Dewael (Open Vld) sont donc chargés d'occuper le terrain quelques jours de plus. Pour que faire? La question demeure entière alors que les dernières heures ont été marquées par l'actualité CD&V. Le parti que les présidents du Sénat et de la Chambre avaient sans doute l'intention d'embarquer, contre son gré, dans une coalition sans la N-VA.

Dans les rangs politiques, on pensait que l'urgence qui se fait grandissante quant à la gestion du coronavirus et de ses conséquences sanitaires et économiques pouvait permettre au CD&V de changer de posture, lui qui refuse toujours de participer à un gouvernement qui ne serait pas majoritaire en Flandre.

Espoirs douchés. Plusieurs ténors sociaux-chrétiens se sont exprimés pour réaffirmer leur position, parfois de manière radicale. Le président du parti, Joachim Coens a fini par interroger ses membres. Un sondage via internet dont la méthodologie et les résultats furent critiqués en Flandre fixe à 63% la proportion de militants CD&V ne souhaitant pas entrer dans un gouvernement sans la N-VA.

"La N-VA doit avoir la chance de participer pleinement à la formation d'un gouvernement fédéral." Joachim Coens Président du CD&V

"La N-VA doit avoir la chance de participer pleinement à la formation d'un gouvernement fédéral", a commenté Joachim Coens. "Il y a neuf mois que certains partis francophones ne veulent même pas parler avec d'autres. Je trouve ça bizarre que tout le monde regarde vers nous alors que d'autres partis bloquent", disait-il sur La Première lundi matin.

Le CD&V pointe les vétos PS et Ecolo

Il rappelait que dans la majorité en Wallonie – composée du PS, d'Ecolo et du MR – il n'y a que le MR qui ait accepté de discuter avec tous les membres du gouvernement flamand. Il trouve étrange "qu'ils ne veuillent même pas se mettre autour d'une table lors d'une information", visant donc explicitement PS et Ecolo.

"Ce qui est frappant, constate Pierre Vercauteren, politologue à l'UCL Louvain-Mons, c'est que le CD&V continue à lier son sort à celui de la N-VA alors que son score électoral est historiquement bas. Ce parti n'a pas encore commencé le processus par lequel il pourrait retrouver une trajectoire ascendante par ses propres moyens."

Pour le politologue, l'un des problèmes est que le CD&V se retrouve dans un entre-deux. Pour rappel, les sociaux-chrétiens flamands ont décroché 12 sièges à la Chambre. "C'est trop et trop peu. Trop peu pour pouvoir prendre le leadership. Mais trop pour pouvoir se mettre de côté comme le cdH. Ils sont coincés..."

Voilà donc le CD&V "coincé par son propre sondage", précise une source gouvernementale. Celle-ci voit dans cette semaine de plus un "baroud d'honneur". "La maladie progresse avec peut-être une première victime dans les prochains jours, les bourses dévissent, on entrera peut-être bientôt dans un nouveau paradigme qui permettra au CD&V de changer d'avis, mais j'en doute..." Une semaine semble en effet un délai bien court.

Projections budgétaires attendues

Cette semaine devrait être marquée par la communication des projections budgétaires du comité de monitoring. Celui-ci fera état du déficit pour 2020 à politique inchangée. Qui sait un nouvel adjuvant à la formation fédérale?

D'autres observateurs soulignent l'importance de la sortie institutionnelle de Koen Geens à la fin de la semaine dernière. Le vice-Premier ministre demande que le prochain gouvernement dispose d'un agenda fixé quant au lancement d'une septième réforme de l'État. Il vise en particulier la défédéralisation des soins de santé, un secteur porteur pour les démocrates chrétiens.

Peut-être qu'un trophée communautaire serait de nature à assouplir le CD&V, spécule-t-on. "La feuille de route de Sabine Laruelle et Patrick Dewael comprend un volet institutionnel, réplique une source. L'idée: un gouvernement à la mission restreinte aux enjeux socio-économiques les plus importants doublé d'une chambre de réflexion institutionnelle au Parlement". Le premier sans la N-VA, le second avec. Mais le CD&V ne prend pas, dit-on.