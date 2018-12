Un bilan socio-économique édulcoré par les compromis

Quel bilan peut-on tirer de la coalition suédoise? Quatre ans après avoir affiché des ambitions à la hauteur des défis à résoudre, le gouvernement Michel a été rattrapé par la nécessité de faire des compromis dans chacun des dossiers. Et freiné dans son élan par les blocages internes et les contestations sociales.

Quatre ans et deux mois. La coalition dite "suédoise", alliant le MR côté francophone, la N-VA, le CD&V et l’Open Vld côté flamand, aura vécu quatre ans et deux mois. Le 11 octobre 2004, Charles Michel lançait son équipe dans l’arène en misant sur des objectifs essentiellement socio-économiques. Un leitmotiv: relancer et soutenir l’économie, créer des emplois, restaurer la compétitivité, remettre le budget de l’Etat sur les rails et réduire les dépenses publiques. Et une promesse: le communautaire serait soigneusement maintenu au frigo durant toute la législature.

Alors, ces paris ont-ils été tenus? Avec le politologue Pascal Delwit et l’économiste Philippe Ledent, tirons un bilan (non exhaustif) de cette suédoise.

Politique

Le gouvernement se retrouve dans une situation inédite. Peut-on vraiment parler de "mort" de la suédoise, sur l'aspect purement politique? Les politologues en perdent presque leur latin. Pour Pascal Delwit, l'attelage de la suédoise n'est pas tout à fait mort. "La N-VA a annoncé sa sortie du gouvernement parce qu'elle est en désaccord avec le pacte migratoire, mais elle a aussi affirmé qu'elle soutiendrait le gouvernement (depuis l'extérieur) sur les suites à donner aux réformes socio-économiques". Du... jamais vu en politique belge.

Cela n'empêche pas, néanmoins, de tirer un premier bilan de ce gouvernement, même si certains dossiers peuvent potentiellement encore aboutir (lire aussi les sept dossiers encore à boucler).

Sur le plan politique, on a vu un gouvernement chahuté constamment par les querelles entre les deux frères ennemis flamands, la N-VA et le CD&V. Querelles incessantes qui ont obligé le Premier ministre à jouer en permanence le rôle d'arbitre. "Ce qui explique que, sur la scène flamande, il ait fait partie des personnalités les plus populaires", explique Pascal Delwit.

L'autre fait qui a marqué cette coalition suédoise, c'est la posture de la N-VA, qui ne s'est pas gênée pour envoyer régulièrement le message implicite que Charles Michel n'était pas le vrai Premier ministre. Une mise en cause de l'autorité d'un chef de gouvernement qui ne s'était jamais vue auparavant.

La N-VA, quoi qu'en dise le président du MR Olivier Chastel, n'a pas joué la carte du partenaire loyal. D'une part car elle a fini par sauter du navire après avoir retourné sa veste sur le dossier du pacte migratoire. D'autre part car elle a obligé régulièrement le MR - et Charles Michel en particulier - à avaler quelques couleuvres. "A trois reprises au moins, certaines déclarations auraient dû valoir la démission d'un des secrétaires d'état N-VA (Theo Francken pour ne pas le nommer), dit Delwit. Mais elle n'est pas venue. Le MR a dû boire le calice jusqu'à la lie."

A la décharge du MR, il s'est retrouvé dans une position complexe, devant régulièrement prouver que son choix de partir seul dans cette coalition était le bon. Et donc avaler ces quelques couleuvres bien malgré lui afin de tenir le cap et réaliser le programme socio-économique promis.

Ajoutons aussi qu'aujourd'hui, en promettant de soutenir les dossiers socio-économiques que pourrait encore faire aboutir Michel II, la N-VA tente une posture de loyauté. Car c'est la seule assurance pour elle d'espérer trouver dans le MR un partenaire possible pour reformer un nouveau gouvernement après les élections.

Budgétaire

La goedbestuur. La réduction du train de vie de l'Etat. L'équilibre budgétaire en 2019. Voilà les caps que s'était fixé cette coalition suédoise en début de mandat. In fine, qu'en est-il?

Pour l'équilibre, on repassera. Le déficit s'affichera encore à 0,8% du PIB en 2019. La Commission européenne est encore plus pessimiste; elle table sur un déficit de 1,3% du PIB. Ce qui fait dire à Pascal Delwit que le bilan budgétaire reste mitigé. "Le budget est fragile, et une grosse part de l'effort de réduction de la dette a été remis à plus tard", dit-il.

Pour l'économiste Philippe Ledent, il ne faut pas dramatiser pour autant. Sur l'endettement, la Commission européenne est même plus optimiste que la Belgique puisqu'elle voit la dette repasser sous la barre symbolique des 100% du PIB (L'Europe voit en effet la dette retomber à 99,8% à la fin 2019).

"Les dépenses publiques se sont réduites sous cette législature", dit-il. Un déficit budgétaire de 1% du PIB ne plaît peut-être pas à la Commission européenne, mais n'est pas dramatique, à ses yeux. "Les finances publiques restent sur les rails, le taux d'endettement a diminué, les dépenses de l'Etat se sont réduite de près de 2% du PIB."

Socio-économique

Voilà un chapitre sur lequel le gouvernement Michel avait placé haut ses ambitions. Et bon nombre d'entre elles ont été réalisées: tax shift, saut d'index, réforme des pensions (en partie), flexibilisation du marché du travail, réforme du chômage, jobsdeal, restauration de la compétitivité des entreprises, réforme de l'impôt des sociétés.

"Il y a eu une volonté claire de maintenir la compétitivité du pays, en donnant une autre image de la Belgique aux investisseurs étrangers", reconnaît Philippe Ledent. Les réalisations sont donc nombreuses. "Mais pas toujours à la hauteur des ambitions affichées, nuance-t-il. Le gouvernement a voulu s'attaquer aux rigidités de l'économie belge, mais s'est heurté aux nécessités de faire des compromis. Il aurait pu être plus ambitieux."

Certes, la suédoise peut se targuer d'afficher des chiffres de création d'emplois a faire pâlir de jalousie ses prédécesseurs: près de 200.000 jobs. Mais la croissance économique est restée la plus faible de l'Union européenne, diront les détracteurs. Et sur tous les dossiers, la nécessité du compromis a atténué les réformes.

"Prenez le tax shift, le visage fiscal de la Belgique a-t-il radicalement changé, comme le promettaient les partenaires de la coalition?, s'interroge l'économiste? Non." La volonté de changement a été édulcorée par la nécessité de faire ces compromis. Idem, selon lui, pour la réforme des allocations de chômage. Si des lignes ont bougé, on n'a pas basculé pour autant dans un autre modèle.

Le saut d'index a été une des réalisations marquantes du gouvernement, mais il a aussi été atténué par la hausse de la TVA sur l'électricité. Elle a poussé l'inflation à la hausse, et donc l'indice santé.

La réforme des pensions laissait augurer un vrai basculement. Un changement d'une telle ampleur d'ailleurs qu'elle s'est heurtée à une contestation sociale forte tout au long de la législature. Contestation qui ne s'est d'ailleurs toujours pas essoufflée, preuve en sont les nouvelles actions syndicales qui se profilent cette semaine... Ce chantier des pensions n'est d'ailleurs pas encore abouti. La prise en compte de la pénibilité est dans le lac, et la pension à points dans les limbes.

Là où le gouvernement Michel aura véritablement marqué des points, c'est sur les réformes en matière d'emploi: flexibilisation du marché du travail, prise en compte des inadéquations sur le marché du travail. Il vantera aussi le pouvoir d'achat qui s'est renforcé grâce, justement, au tax shift. Une avancée néanmoins contestée par la gauche... (les études sur le pouvoir d'achat pleuvent, et se contredisent les unes les autres).