Un budget de crise? Oui mais......

L'information est confirmée à bonnes sources mais ne plaît pas à tout le monde dans les rangs gouvernementaux. "Il est normal que la Première ministre ait des contacts discrets pour avancer sur le budget et examiner ce qu’il est possible de faire ou pas. Mais je rappelle que pour élaborer un budget, il faut une majorité au Parlement, ce dont on ne dispose pas . Le MR se montre constructif mais ne peut agir seul…", réagissait David Clarinval, vice-Premier ministre MR et ministre du Budget. On rappelle, le gouvernement Wilmès n'est soutenu que par 38 députés sur 150.

Le risque fiscal

Reste le fiscal. Une perspective qui a de quoi faire fuir les libéraux pour les mêmes raisons. Bref, on n'est pas sorti de l'auberge. En off, on le dit, un budget "c'est une négociation politique qui va se heurter au même mur que les missions royales". On ajoute que les partis de l'opposition ne manqueront pas de conditionner leur soutien à d'autres mesures qui risquent de gonfler la facture. On a vu le PS plaider avec la FGTB pour une baisse de la TVA sur l'électricité par exemple. Au gouvernement, on imagine déjà le PTB surenchérir entraînant le PS dans un course à l'échalotte.