Un chèque consommation de 300 euros pour le personnel soignant

125.000 soignants

Afin de remédier à cette situation, les socialistes (PS et sp.a) ont amendé le projet de loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois de juillet, août, septembre et octobre. Concrètement, leur amendement donne aux établissements du secteur les moyens d'octroyer ce chèque, soit 37,5 millions d'euros pour 125.000 soignants .

Méthode contestée

Les partis de la coalition gouvernementale et la N-VA se sont abstenus jeudi soir lors du vote du texte. Ce n'est pas tant la mesure que la façon dont elle est passée qui les dérange. Comme pour le Fonds blouses blanches, destiné au personnel infirmier, c'est à nouveau un amendement à la loi sur les douzièmes provisoires qui a été utilisé. Or, cette loi est la poursuite du budget de 2018, car faute de gouvernement de plein exercice, il n'y a plus de budget en bonne et due forme. "Pendant la nuit, vous êtes venus comme des voleurs", a accusé le chef de groupe CD&V, Servais Verherstraeten.