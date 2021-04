Un délai octroyé aux employeurs pour l'encodage du formulaire télétravail

L'obligation pour les entreprises d'encoder, via un formulaire sur le site web de l'ONSS , le nombre de leurs travailleurs dont la fonction ne permet pas le télétravail a visiblement connu un départ laborieux. Le ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) a décidé d'octroyer un délai aux employeurs pour s'en acquitter.

En théorie, toutes les entreprises devaient compléter le formulaire télétravail sur le site web de l’ONSS pour le mardi 6 avril au plus tard. Que leur était-il demandé? Deux informations: le nombre total de travailleurs sur chaque unité d’exploitation et le nombre de travailleurs qui exercent sur ce lieu de travail une fonction qui ne permet pas le télétravail. "Ces données, explique le cabinet du ministre Dermagne, doivent servir à faciliter les contrôles de l’inspection sociale en comparant plus simplement les données enregistrées et la situation constatée dans l’entreprise."