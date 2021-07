Un discours royal proche des citoyens, mais exempt d'un thème essentiel

Les valeurs humaines plutôt que le débat climatique

"Le Roi lie bien les deux événements", analyse Jean Faniel, directeur général du Crisp (Centre de recherche et d'information sociopolitiques). Mais, souligne-t-il, "il existait pourtant une autre façon de faire le lien entre ces deux sujets: le climat, la réflexion sur l’écologie, les rapports entre l’homme et la nature , etc."

Jean Faniel souligne que le discours contenait quand même une partie plus politique, dans ce passage: "Nous avons aussi redécouvert le rôle indispensable de l’État et de la fonction publique."

Fédéralisme et démocratie

"Elle paraît aussi très optimiste", relève-t-il, "vu que la démocratie a été assez malmenée avec Trump ou Bolsonaro. Et en Belgique, on a gouverné pendant plus d’un an avec des arrêtés ministériels, la loi 'pandémie' est seulement en train de réellement voir le jour. Notre démocratie est fort remise en cause par divers citoyens... Cette allusion du Roi me semble donc fort optimiste, quoique logique de la part du garant de notre démocratie."