Un électrochoc… pour nos gouvernants

La gestion d’une pandémie est un exercice difficile, à multiples facettes et aux intérêts parfois contradictoires. Il faut se battre contre des thèses complotistes. Il faut convaincre les réticents. La lassitude gagne même les plus motivés. Et il faut prendre des mesures fortes et pénibles. Celles-ci sont parfois nécessaires, dans un souci évident de santé publique. Mais elles ne peuvent se défendre que si elles sont pertinentes et scientifiquement étayées.