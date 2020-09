Un employeur sur dix envisage de réduire ses effectifs

"Les mesures liées au chômage temporaire pour cause de force majeure corona permettent de maintenir le marché de l’emploi sous perfusion , en espérant que les carnets de commandes des entreprises se remplissent à nouveau", analyse Philippe Lacroix, managing director de ManpowerGroup BeLux.

Lire aussi | Les intentions de recrutement au plus bas depuis 17 ans

Contrastes régionaux

C'est e n Flandre que les employeurs sont les plus pessimistes avec une prévision nette d'emploi négative (-3%), en recul de 17 points par rapport à la même période l'année dernière.

En Wallonie , par contre, les employeurs anticipent une activité de recrutement légèrement positive (+2%) , tandis qu'à Bruxelles, les perspectives pour l'emploi sont plus encourageantes (+6%).

Les employeurs sont toutefois nettement moins optimistes que lors du 3e trimestre quant à la rapidité d'un retour à la normale. En effet, seuls 58% d'entre eux, contre 72% en juin, s'attendent à ce que leurs recrutements reprennent dans les douze prochains mois un rythme équivalent à celui d'avant la crise. 15% pensent que cela prendra plus d’un an et 12% que cela n’arrivera jamais.