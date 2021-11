Un faux départ pour la future réforme fiscale

Étalement des tranches d'imposition

Un des grands défauts de l'impôt des personnes physiques en Belgique, c'est la quasi-absence de progressivité. Dès qu'on atteint 40.000 euros bruts par an, on est taxé à 50%, soit le taux maximal. D'où la suggestion d'étaler davantage les tranches d'imposition. En dessous de 45.000 euros, on serait taxé à 25%. Entre 45.000 et 75.000 euros, ce serait 45%. Au-delà, on appliquerait 50%. Ce faisant, on allègerait la pression fiscale. À ceci près qu'on supprimerait le quotient conjugal.