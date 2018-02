Un froid polaire arrive, mais pas de surchauffe énergétique en vue

Un temps sec et très froid touchera la Belgique et la France à partir de la semaine prochaine. Elia, le gestionnaire du réseau à haute tension, ne tire pas pour autant la sonnette d’alarme.

Des signaux d’alarme, mais pas d’inquiétude excessive. Les fournisseurs d’énergie du pays l’assurent: la période de gel généralisé et prolongé qui s’annonce ne devrait pas mettre à mal l’approvisionnement du pays en énergie.

L’annonce de l’arrivée d’une masse d’air glaciale de nord-est pouvant faire plonger les températures jusqu’à -20° a fait craindre une surchauffe dans la demande en énergie. Mais les dernières prévisions, plus rassurantes, permettent d’envisager une période de grand froid certes prolongée (peut-être deux semaines), mais pas exceptionnelle. On évoque des températures oscillant entre -8° et -12°.

Il n’empêche: qui dit températures nettement sous zéro durant plusieurs jours dit augmentation de la demande d’énergie. D’électricité en particulier.

Y a-t-il des risques?

Chez Elia , le gestionnaire du réseau belge de transport d’électricité à haute tension, on se dit prêt à faire face à un surcroît de pression sur les câbles. À court terme, aucun problème d’approvisionnement n’est attendu, la surcharge ne devant pas atteindre une hauteur insurmontable. Mais Elia s’abstient de toute prévision sur deux semaines en raison de leur caractère encore aléatoire.

"Selon nos prévisions, le pic de consommation pour la semaine prochaine est attendu le 27 février. La charge maximale du réseau ne devrait pas dépasser les 13 gigawatts. En comparant le parc de production et les besoins ponctuels, il faudra un surplus maximum de 107 mégawatts, ce qui reste très raisonnable", explique Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia.

Une des principales explications de cette situation favorable tient dans l’excellent niveau de production d’énergie éolienne, qui permet de compenser en partie les pics induits par des conditions météo extrêmes. Les éoliennes installées au large des côtes belges ont produit l’an dernier 19,5% d’électricité de plus qu’en 2016, et les éoliennes terrestres ont vu leur production progresser de 17,8%.

À ce stade, une activation de la réserve stratégique de 750 MW mise en place en 2014 n’est donc pas à l’ordre du jour. "Mais nous restons vigilants parce que la météo exceptionnelle qui s’annonce touchera aussi la France, où la charge supplémentaire du réseau devrait atteindre 90 GW. Cela aura des conséquences sur le réseau français, et indirectement sur le belge", ajoute Jean Fassiaux.

L’ampleur des pics de consommation durant les grands froids chez nos voisins du sud s’explique essentiellement par la forte utilisation des chauffages électriques, en particulier dans le Midi. En France, chaque degré de température en moins au niveau national entraîne 2,4 GW de consommation supplémentaire, soit l’équivalent de 2,5 centrales nucléaires.

La perspective d’une plongée des températures laisse aussi prévoir un surcroît de consommation de carburants fossiles, encore largement utilisés pour chauffer l’habitat. En Belgique, quelque 2,6 millions de ménages se chauffent au gaz, et 1,6 million disposent d’un chauffage au mazout.

Un mois de janvier clément

Comme chaque fois que le thermomètre pique du nez, les particuliers se rappellent qu’ils doivent remplir leur citerne à mazout. Mais il ne devrait en principe pas y avoir de rupture de stocks. "Nous avons déjà eu une vague de froid. La plupart des ménages ont déjà fait le plein", dit Willem Voets, directeur général d’Informazout.

Difficile, à ce stade, d’évaluer l’impact d’un gel prolongé sur la facture de chauffage des particuliers. Selon les estimations de Synergrid, la fédération des gestionnaires de réseau d’électricité et de gaz, le mois de janvier 2018 a été clément, avec 325 degrés-jours équivalents, alors que la moyenne calculée sur les 30 dernières années était de 401 degrés-jours équivalents.

Les degrés-jours, égaux à la différence entre 16,5°C (la température à partir de laquelle on chauffe) et la température moyenne mesurée par l’IRM à Uccle, donnent une image du profil moyen des besoins en chauffage d’une habitation. Plus le nombre de degrés-jours est élevé, plus la consommation de gaz de chauffage est élevée. Les degrés-jours équivalents prennent en compte l’inertie thermique des bâtiments.

La consommation de gaz et de mazout augmentera donc immanquablement. "Mais donner une idée de l’impact sur la facture du client final est très difficile, précise Bérénice Crabs, porte-parole de Synergrid. Les factures sont en effet basées sur une année complète. Le fait que la facture soit plus élevée ou non dépend des degrés-jours enregistrés durant le reste de l’année."

Autres secteurs: impact incertain sur la construction La perspective d’un gel prononcé et prolongé pose la question de son impact sur les métiers pratiqués en extérieur.A priori, on peut imaginer que de telles conditions météo pourraient contraindre des chantiers de construction à des arrêts, avec pour corollaire la mise au chômage technique des travailleurs. Mais les choses ne sont pas si simples. "Il est difficile de se livrer à des prévisions globales pour le secteur qui peut être entravé par le gel, la neige, le vent, la pluie ou la canicule", explique Véronique Vanderbruggen, porte-parole de la Confédération Construction. Impossible de prédire l’impact d’un gel prolongé, d’autant que les entreprises ont la possibilité d’occuper leurs salariés à des travaux d’intérieur. Dans le monde agricole, on reste serein.Une période de gel est même quasiment perçue comme une bonne nouvelle."Cela ne nous inquiète pas.Toutes les cultures sont terminées, et à part le froment, une culture d’hiver résistante au gel, rien n’est planté", dit Philippe Duvivier, président de la Fugea (Fédération unie de groupements d’éleveurs et d’agriculteurs).Pendant l’hiver, un gel prolongé est même optimal, selon lui.Il permet en effet de nettoyer les sols, "même si une petite couche de neige sur les terres est préférable et si une température inférieure à -10° nécessite un surcroît d’attention".

