Un incitant pour annuler les loyers commerciaux

Des nouvelles mesures de soutien au menu du conseil des ministres de ce vendredi. En faveur des travailleurs de l'horeca et des étudiants jobistes notamment.

Le dispositif définitif sera tranché par le conseil des ministres ce vendredi, mais le débat part de deux propositions similaires initialement portées par Ecolo et le MR puis soutenue par l'Open Vld. Celles-ci ne furent pas accueillies chaleureusement par tous les partis de la Vivaldi dont certains auraient préféré laisser les régions agir à ce niveau. Aujourd'hui, les sept partis gouvernementaux semblent d'accord pour aller vers un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt pour le bailleur qui renoncerait à certains de ses loyers. De combien? 25 à 50% de la créance non réclamée selon des chiffres qui circulaient cette semaine. À confirmer. Avec effet rétroactif? Mystère. L'affaire est techniquement délicate, glisse-t-on, et le Parti socialiste aurait mis une proposition alternative sur la table en milieu de semaine.