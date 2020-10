Un indépendant sur cinq reporte ses cotisations

Pour les soutenir face à la pandémie, le Fédéral permet aux indépendants de demander le report de leurs cotisations sociales dues en 2020 . Une mesure manifestement bienvenue puisqu'ils sont 216.000 à l'avoir demandée, soit un peu plus d'un indépendant sur cinq si l'on additionne ceux qui ont ce statut à titre principal (748.000) ou secondaire (281.000).

Le problème, c'est que cette mesure de soutien risque de pénaliser dans le même temps celles et ceux qui ont fait le choix de cotiser à une pension complémentaire libre pour les indépendants (PLCI). Pour stimuler cette pension comparable aux assurances-groupe des salariés, la prime PLCI est en effet fiscalement déductible (plafonnée à 3.291,30 euros pour l'année 2020 et à 8,17% des revenus), à condition que les cotisations sociales soient versées. La déductibilité de la prime PLCI diminue d'autant l'assiette d'imposition et donc les cotisations sociales ultérieures.