Un momentum s'ouvre-t-il pour revaloriser le personnel soignant?

Momentum politique

Pas qu'une question de sous

"Si on nous mène en bateau et qu'il n'y a pas de budget pour concrétiser les annonces, on n'hésitera pas à mener très rapidement des actions."

La faute à quoi? Pour les syndicats, les conditions de travail éreintantes expliquent en partie cette situation. Leur amélioration constituera un prérequis indispensable pour accroître l'attractivité de la profession, assurent-ils. "Des tas de missions administratives et d'intendance polluent aujourd'hui l'activité des infirmiers, ce qui ne leur permet pas d'avoir assez de temps pour leurs patients. Elles pourraient être confiées à du personnel qui gravite autour des soignants", explique le responsable des soins de santé de la CGSLB, Eric Dubois. "En agissant de la sorte, on récupérerait du temps et de la satisfaction, ce qui briserait le cercle vicieux du travailleur débordé et pourrait donner une autre vision du secteur aux jeunes", renchérit Mme Lionnet.

Un accord le 21 juillet?

Entamées mardi, les discussions entre les syndicats et les cabinets Muylle, De Block et Clarinval vont se poursuivre à un rythme soutenu. Maintenant que les priorités et un calendrier ont été définis, elles vont entrer dans le vif du sujet. À la CNE, on espère ouvertement un accord d'ici le 21 juillet. "Si on nous mène en bateau et qu'il n'y a pas de budget pour concrétiser les annonces, on n'hésitera pas à mener très rapidement des actions", avertit Yves Hellendorff.