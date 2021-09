Un nombre record de recrutements à la Défense l'an prochain

La Défense veut recruter plus de 2.500 militaires et 560 civils l’an prochain pour compenser les départs à la retraite du personnel en fin de carrière.

En 2022, la Défense compte recruter plus de 3.000 militaires et civils pour faire face aux départs à la retraite.

Au total, la Défense cherche à attirer 2.500 militaires en 2022, soit environ 200 de plus que cette année, avec 1.250 soldats et matelots, 950 sous-officiers et 300 officiers. L’an dernier, les efforts de recrutement avaient déjà augmenté, passant de 2.000 à 2.300 ouvertures de postes entre 2020 et 2021.