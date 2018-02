Un nouveau parti en Belgique

Il est bilingue et défend la cause animale: DierAnimal est le nouveau parti belge. Il se lancera dans l'arène pour les élections régionales de 2019.

Le parti DierAnimal assure être le premier antispéciste et non anthropocentré, c'est-à-dire pas focalisé sur l'être humain, en Belgique. Il veut mettre la question des droits des animaux au centre de l'attention. Ses prérogatives "vont de pair avec l'écologie, la défense de la faune et la flore dans leur globalité, (la lutte contre) toutes les inégalités sociales et toutes les discriminations".