Un nouveau régime fiscal pour les expatriés installés en Belgique

Le gouvernement De Croo va réformer le régime fiscal des expatriés installés en Belgique – un régime, qui selon les estimations généralement admises, profite à plus de 20.000 cadres et 6.000 multinationales. Le nouveau régime doit être approuvé ce jeudi en deuxième lecture par le gouvernement dans le cadre de la loi-programme. Il sera globalement moins généreux puisque la mesure qui a été décidée lors du conclave budgétaire d’octobre dernier devrait rapporter 34 millions d’euros supplémentaires de recettes par an à l'État.

Une simple circulaire

Depuis 1983, la Belgique offre aux cadres étrangers un régime fiscal particulièrement avantageux: s’ils sont en séjour temporaire en Belgique, ils sont considérés comme des non-résidents, et ne sont imposés que sur les revenus découlant de l’exercice de leur activité professionnelle en Belgique . "C’est ce qu’on appelle la ‘travel exclusion’, explique Denis-Emmanuel Philippe, avocat associé chez Bloom. Si le cadre passe 50% de son temps en déplacements professionnels à l’étranger, l’impôt belge n’est calculé que sur la moitié de sa rémunération." Et dans la pratique, l’autre partie n’est généralement pas taxée, ces cadres étant considérés comme des "apatrides fiscaux".

Le nouveau régime, qui sera applicable à partir du 1er janvier 2022, sera limité à une période de cinq ans, prolongeable une fois pour trois ans. Il concerne les cadres qui gagnent au moins 75.000 euros bruts par an. Une rémunération sur laquelle ils seront désormais entièrement imposés, à l’exception d’un montant forfaitaire de dépenses propres à l’employeur fixé à 30% de la rémunération, et plafonné à 90.000 euros maximum. Il n’existe donc plus de différence entre les jours de travail passés en Belgique et ceux passés à l’étranger.