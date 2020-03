Un nouveau réquisitoire sans pitié contre les assises

Supprimez la cour d'assises! Cette demande a été martelée ce mercredi par deux magistrats à la Chambre. Les députés fédéraux semblent toutefois peu enclins à l'exaucer.

Les assises ne sont plus adaptées au XXIe siècle. Elles "surchargent une justice qui manque de moyens" et deviennent "un véritable cirque". Ces propos sans ambages, ce sont deux éminents magistrats qui les ont tenus.

Invités en commission parlementaire dans la perspective du procès sur les attentats du 22 mars 2016, le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, ainsi que le président du collège des procureurs généraux, Erwin Dernicourt, n'ont pas caché leur souhait de voir les législateurs supprimer, purement et simplement, les assises. D'après eux, il est encore temps d'entreprendre une révision constitutionnelle et législative pour que ce procès, prévu dès septembre 2021, puisse être traité devant une autre juridiction. À ce titre, tous deux se sont exprimés en faveur de la mise en place de "chambres criminelles", où l'oralité des débats sera garantie.

Une "évolution à la Trump"

"Organiser le procès du 22 mars selon la procédure d'assises, qui date du XIXe voire du XVIIIe siècle, me semble tout à fait injustifié. Tant en raison de la nature des faits que de la durée. Les jurés devront répondre à des milliers de questions et le risque d'erreur sera énorme, tout comme celui de devoir organiser un second procès", a averti Erwin Dernicourt.

"Certaines règles de base ne sont plus respectées aujourd'hui et les procès d'assises deviennent alors une espèce de cirque." Erwin Dernicourt Président du collège des procureurs généraux

Au-delà, ce magistrat gantois craint que la sérénité des débats ne puisse pas être garantie. "La lutte entre le ministère public et le barreau doit pouvoir être menée au sein de la salle d'audience, pas dans les médias. Certaines règles de base ne sont plus respectées aujourd'hui et les procès d'assises deviennent alors une espèce de cirque. C'est une évolution inacceptable, une évolution à la Trump", s'est-il indigné.

De manière plus générale, les deux hommes ont insisté sur le poids que représentent les assises sur le système judiciaire. "Elles monopolisent durant des mois des magistrats du parquet et du siège qui doivent dès lors abandonner leurs autres tâches et ne peuvent souvent pas être remplacés", tout cela sans apporter "aucune plus-value", a assuré Frédéric Van Leeuw.

Jury non représentatif

Au fait que certains objectent que les assises permettent de rapprocher le citoyen de la justice, le procureur fédéral s'inscrit en faux: "Les jurés ne participent pas de leur plein gré aux procès d’assises. Ils sont obligés d’être là s'ils ne sont pas récusés." Certaines strates de la population, à l'instar des indépendants, sont sous-représentées dans les jurys populaires, qui sont le plus souvent composés d'enseignants, de fonctionnaires, de jeunes retraités et de personnes sans emploi, a-t-il rappelé.

"Lorsqu’on doit effectuer une lourde opération chirurgicale, on ne donne pas un scalpel à douze personnes choisies au hasard dans la rue." Frédéric Van Leeuw Procureur fédéral

Pour les deux intervenants, la complexité de la justice et des affaires sont par ailleurs devenues telles que des connaissances juridiques solides sont indispensables pour évaluer les faits. "Lorsqu’on doit effectuer une lourde opération chirurgicale, on ne donne pas un scalpel à douze personnes choisies au hasard dans la rue", a caricaturé Frédéric Van Leeuw.

Ce réquisitoire sans pitié du ministère public n'a vraisemblablement pas trouvé grâce aux yeux d'une majorité de députés. Seule la N-VA s'est exprimée clairement favorable à une suppression des assises. La plupart des autres parlementaires l'ont exclue, sans toutefois s'opposer à des modifications de la procédure actuelle.

0,007% Des jugements A peine 0,007% des jugements rendus en Belgique le sont via une procédure en assises