Un nouveau texte PS sur l'obligation vaccinale des soignants

Pas de licenciement possible tant que l'obligation vaccinale n'est pas généralisée à la population adulte, demande officiellement le PS au gouvernement.

Ce vendredi, le Conseil des ministres doit valider la décision prise en kern en début de semaine sur l'obligation vaccinale du personnel soignant. Premier ministre et vice-Premiers s'étaient entendus pour, à partir du 1er avril 2022, autoriser le licenciement avec droit au chômage des soignants qui ne seraient pas vaccinés. Entre le 1er janvier et le 31 mars, une période transitoire prévoit un chômage "corona" pour les soignants non vaccinés qui verraient leur contrat suspendu comme leur accès à la profession.

Depuis, cet accord porté par le vice-Premier socialiste Pierre-Yves Dermagne est remis en question par le PS. Son président, Paul Magnette, est sorti en vidéo pour indiquer que si obligation vaccinale il devait y avoir, ce devait être pour toute la population adulte et non pas seulement pour tel ou tel secteur d'activité. Bref, le poids lourd de la Vivaldi retourne sa chemise, ce qui se traduira par le dépôt, sur la table du gouvernement, d'une contre-proposition par le même Pierre-Yves Dermagne, a appris L'Echo. Son principe est simple, n'autoriser le licenciement du personnel de santé non vacciné qu'à la condition que l'obligation vaccinale soit généralisée.

Timing serré

La contre-proposition PS prévoit ce qui suit. Un travailleur qui refuserait le vaccin devrait, à partir du 1er janvier, porter le masque et se soumettre à des tests réguliers pour continuer à travailler. Sous peine de perdre son habilitation et de basculer dans le régime du chômage temporaire. Si au 1er avril, il persiste à s'opposer à sa vaccination, son contrat de travail serait suspendu et il perdrait son revenu. Il pourrait naturellement démissionner ou conclure avec son employeur une rupture de contrat donnant droit au chômage. Une fois l'obligation vaccinale généralisée, l'employeur pourrait mettre fin unilatéralement au contrat de travail.

Voilà qui devrait mettre un peu d'ambiance à la table du gouvernement ce vendredi. Au sein de l'exécutif fédéral, on rappelle depuis lundi que le principe de l'obligation vaccinale pour le personnel de santé avait été approuvé après concertation avec les Régions dès l'été dernier et qu'il n'a jamais été question de lier cette décision à l'obligation vaccinale généralisée. La sortie de Paul Magnette a fait bondir Georges-Louis Bouchez, président du MR, alors que les syndicats préparent des actions et que le commissariat corona se penche sur l'opportunité de l'obligation générale.