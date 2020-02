Un nouvel émissaire royal pour relancer la machine?

Le Roi achève ce jour son tour de consultation des dix présidents de parti impliqués dans les discussions en vue de former un gouvernement fédéral. Dès 9h00, il a entamé ses entretiens avec Paul Magnette (PS), avant de recevoir François De Smet (DéFi), Joachim Coens (CD&V) et Gwendolyn Rutten (Open Vld). Une fois ce tour d'horizon des forces politiques achevé, le souverain pourrait décider d'envoyer une nouvelle personnalité dans l'arène.

Qui pour succéder à Koen Geens?

Vice-premier ministre Open Vld et négociateur pour son parti, De Croo s'est montré très discret ces dernières semaines. Au nord du pays, la presse a évoqué la possibilité d'un tandem qui l'associerait au jeune président du sp.a Conner Rousseau . Les deux hommes ne sont pas encore montés au front et leurs deux partis sont pivots dans plusieurs majorités en dépit de leur faiblesse (à peine 21 sièges ensemble).

Un nouveau chargé de mission, pour quoi faire?

La coalition Vivaldi apparaît toujours comme une solution praticable. Excluant la N-VA, un tel attelage rassemblerait les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V, éventuellement avec le cdH. Les relations entre les chrétiens-démocrates flamands et les socialistes francophones sont toutefois à couteaux tirés depuis la fin précipitée de la mission de Koen Geens vendredi dernier. Le vice-premier ministre CD&V avait jeté l'éponge, déplorant un "coup de sabot" donné par le président socialiste Paul Magnette.

Si l'Open Vld n'exclut pas une coalition sans majorité dans le groupe linguistique flamand, le CD&V répète à l'envi que la Vivaldi n'est pas une possibilité . Plus la crise se prolonge, plus les lignes sont toutefois susceptibles de bouger. La coalition 77 , qui associerait les socialistes, les libéraux, les écologistes et DéFI, est une autre option qui permettrait d'atteindre une majorité sans la N-VA.

Nouvelles élections

De plus en plus de leaders en conviennent, la Belgique fédérale ne fonctionne plus et, ces derniers jours, le thème communautaire et institutionnel a fait un brusque retour à l'avant-scène. Mis à part du côté de la N-VA, l'appétit pour un nouveau round communautaire dans l'immédiat semble limité.