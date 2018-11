Un parti FGTB? Le buzz qui fait pschitt

Un post du secrétaire fédéral de la FGTB Jean-François Tamellini a suffi à faire s'emballer la sphère médiatique dimanche. La FGTB voudrait créer un parti politique? Non, dément l'intéressé et le service com' du syndicat. Histoire d'un buzz qui fait pschitt.

"La FGTB n'a jamais envisagé de lancer un parti politique." Voilà ce qu'on pouvait lire hier en fin de journée sur le mur Facebook du responsable de la communication du syndicat. "La FGTB ne compte pas déposer de liste aux élections, la course au buzz fait dire beaucoup de bêtises".

Idem sur le mur Facebook du secrétaire fédéral du syndicat, Jean-François Tamellini. "Il n'a jamais été question de créer un parti".

Mais pourquoi cet affolement dans les hautes sphères de la FGTB? Il aura suffit d'un (long) post du secrétaire fédéral, balancé dans la nuit de samedi à dimanche, pour faire s'enflammer les réseaux sociaux et s'emballer les médias. "LE" buzz du dimanche matin. Un post dans lequel Jean-François Tamellini expliquait, en long en large et... en travers, tout l'intérêt de voir émerger un nouveau parti de gauche. Une alternative de nature à séduire les déçus du PS, du PTB ou d'Ecolo.

Son appel était on ne peut plus clair: "la réflexion qui commence à prendre forme, c'est de pouvoir déposer une liste pour les prochaines élections qui offre une alternative à toutes celles et ceux qui ne savent plus pour qui voter", écrivait Tamellini sur son mur.

En enchaînant avec des premières balises pour la confection d'un programme, en tentant de rassurer ceux qui craignent un éparpillement des voix de la gauche. "Est-ce que cela pourrait être pire que la situation actuelle, se demandait le syndicaliste. Si cette liste alternative fait 0,5%, comme ses détracteurs l'affirment, ils n'ont pas à s'en soucier", précisant au passage qu'il parlait en tant que "citoyen et père qui flippe pour ses enfants". Comprenez, pas en tant que syndicaliste.

Reste que son appel était tellement clair, réfléchi, et étayé de premières pistes pour, comme il l'écrivait "notre programme", que le pas à franchir pour en déduire que lui, Jean-François Tamellini, secrétaire fédéral de la FGTB voulait créer un nouveau parti était facile à faire. Très facile.

"Le temps presse, voici quelques pistes pour une ébauche de programme, il faudra constituer un groupe chargé de réfléchir à la communication, commençons par le début et chiffrons les premières priorités, et... suite au prochain numéro..." Autant d'éléments laissant croire que oui, la FGTB allait se lancer dans la politique. Ou à tout le moins son secrétaire fédéral.

indépendance politique

Mais voilà, à l'heure où, en terme de communication, la FGTB rame à qui mieux mieux pour clamer son indépendance politique, cet appel a probablement suscité la panique dans les hautes sphères du syndicat.

"Il a en tout cas créé une bulle médiatique qu'il n'a pas maîtrisée", nous dit le porte-parole de Robert Vertenueil, Nicolas Deprets.

"La FGTB mène un combat politique, la FGTB veut un changement politique, mais la FGTB ne compte pas créer un parti politique". Nicolas Deprets a donc très vite piqué droit dans le ballon d'essai pour qu'il fasse pschitt. Et se dégonfle.

Jean-François Tamellini lui-même, sans un joli exercice d'équilibriste, et avec une petite pointe d'humour pour alléger la sauce ("hop hop hop je répare ma corniche, je repeins ma façade, je reprend mon smartphone au soir je constate un tsunami de messages [...], qué folie!") a rétropédalé vite fait bien fait.

"Je répète, pour éviter les malentendus, que la réflexion se fait en tant que citoyen et se borne à ce stade à chiffrer quelques priorités pour l'élaboration d'un programme visant à rassembler la gauche". Et donc, affirme-t-il, qu'il n'a jamais été question de lancer un parti. Mais juste de rallier les plateformes citoyennes autour d'un programme commun et contribuer à pousser les partis de gauche à se coaliser.

"Ce qui n'empêcherait pas ces plateformes d'éventuellement envisager le dépôt d'un liste", précise Tamellini. Mais pas la FGTB. "La FGTB est un contre-pouvoir et doit rester indépendante des partis."