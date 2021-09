Un plan d'actions pour doper l'emploi promis d'ici décembre

La conférence sur l'emploi achevée, le ministre Dermagne promet un plan d'actions concrètes "à court, moyen et long terme" avant la fin de l'année.

Cinq groupes de travail thématiques, deux débats, une dizaine d'heures d'échange et plusieurs consensus identifiés. En deux lignes, on vient de vous résumer les deux jours de la première conférence sur l'emploi .

Centré sur les "fins de carrière", l'événement a donné lieu à un grand brainstorming entre patrons et syndicats, mais aussi avec les Régions et d'autres parties prenantes. Comment favoriser le maintien des travailleurs âgés au travail et ainsi contribuer à faire tendre le taux d'emploi global vers 80% d'ici 2030? C'était l'une des questions clés, à laquelle chaque participant a tenté d’apporter ses éléments de réponse.