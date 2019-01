Un plan d'évacuation pour les Belges au Congo en préparation

L'Etat prépare un plan d'évacuation pour les Belges en RDC au cas où la situation deviendrait "ingérable". Concrètement, l’intention est de déployer des troupes belges via le Congo-Brazzaville voisin afin d’aider les compatriotes dans le besoin, selon des sources bien placées.

Depuis plusieurs jours, Kinshasa est sous tension. La police antiémeute a été déployée. On craint l’explosion suite à la victoire de Félix Tshisekedi "à titre provisoire" à l'élection présidentielle. Plusieurs pays ont remis ces résultats en cause et les évêques du Congo les contestent.