Un point d'interrogation également pour la centrale des Awirs

Une incertitude de plus

Le sujet est à l’agenda du conseil des ministres restreint qui doit se tenir ce mardi en fin de journée. Le président du MR Georges-Louis Bouchez plaide depuis des semaines pour la prolongation de deux réacteurs au-delà de 2025. Il semble de plus en plus esseulé, après les déclarations du président de l’Open VLD, Egbert Lachaert, jeudi dernier. "À un moment, il faut bien admettre qu’un cadavre est mort et qu’on ne peut plus le réanimer" déclarait-il au sujet des centrales nucléaires, évoquant un possible "acharnement thérapeutique".