Un premier grand test pour le roi Philippe...

"Il y a beaucoup de bruit dans les buissons, mais pour l'instant rien ne filtre", disait-on dimanche soir, rue de la Loi. Il ne semble pas y avoir de progrès dans les pourparlers entre la N-VA et le PS pour mettre en place une coalition "jaune pourpre". Le président du PS, Paul Magnette, ne croit pas qu'il puisse se passer grand-chose tant que les élections présidentielles doivent encore se tenir au MR, au CD&V et à l'Open VLD. Face à ce vide de pouvoir, il est difficile de savoir à qui s'adresser.

Néanmoins, le président de la N-VA Bart De Wever ne semble plus vouloir tourner en rond. C'est la raison pour laquelle il a soudain été signalé qu'il fallait d'abord tester une remise en selle des verts . L'intention était de brûler la piste d'une coalition "vert pourpre", afin que le PS n'ait plus vraiment d'alternative pour la N-VA. Mais Paul Magnette aimerait garder cet atout dans sa main.

Une prolongation de cette préformation? Ce n'est pas le scénario rêvé par le Palais, qui commence à craindre pour sa réputation. Nous sommes près de six mois après les élections et cela fait près d'un an que le gouvernement fédéral est en affaires courantes. Le plan A est que la préformation se mue en réelle formation d'un gouvernement. Mais ni De Wever ni Magnette ne sont prêts à être envoyés sur le terrain.

Plan B: un gouvernement temporaire

Le plan B consiste à mettre en place un gouvernement temporaire qui pourrait fournir des orientations politiques. Dans les cercles libéraux, on pense à une tripartite composée de démocrates-chrétiens, de libéraux et de socialistes. Un tel gouvernement ne dispose pas de la majorité au Parlement, et devrait compter sur le soutien des verts pour des questions majeures, telles que le climat et le budget.



Ce n'est pas la première fois que le scénario d'un gouvernement d'urgence est évoqué. Il a également fait l'objet de discussions au sein du gouvernement en affaires courantes lors du passage de témoin au 16, rue de la Loi. "Lorsque Charles Michel a été remplacé, il a été question de savoir combien de temps cela prendrait et combien d'autres incidents, comme un vote sur les douzièmes provisoires, se produiraient et comment empêcher ce genre de chose de se produire", déclare l'un des principaux protagonistes.