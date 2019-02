Un premier pas vers la culture du cannabis à des fins thérapeutiques

Pourra-t-on bientôt cultiver légalement du cannabis en Belgique? Les partis du gouvernement en affaires courantes (MR, CD&V et Open Vld) ont déposé jeudi en séance plénière de la Chambre une proposition de loi visant à créer une sorte d'agence gouvernementale pour encadrer le cannabis médical , ont indiqué Els Van Hoof et Raf Terwingen (CD&V).

La mission de cette agence sera de surveiller les cultures de cannabis destinées à des fins scientifiques ou médicales. "Pour certains patients, chez qui les médicaments traditionnels ne font plus effet, il apparaît que l'huile de cannabis peut soulager les douleurs et les spasmes", explique Els Van Hoof. "Mais avant de faire des recherches plus approfondies pour pouvoir enfin offrir du cannabis médical, nous avons besoin d'une 'agence gouvernementale' pour garantir une production sécurisée, standardisée et contrôlée du cannabis médical. C'est ce que nous visons avec cette proposition de loi."