Un régime général pour le "télétravail corona"

Auparavant réservé à une minorité, le télétravail est aujourd'hui devenu la norme à cause de la pandémie. Pour mieux l'encadrer, les partenaires sociaux, réunis au sein du Conseil National du Travail (CNT) , viennent de conclure une convention collective nationale et interprofessionnelle. En vertu de celle-ci, les entreprises, qui ne disposaient pas déjà d'un régime pour le télétravail occasionnel ou structurel, sont obligées de conclure des accords fixant un cadre clair pour le "télétravail corona" .

Egalité de traitement

Tout comme la CCT qui régit le télétravail sur base volontaire, cette convention donne la priorité au principe d'égalité de traitement entre les personnes prestant à distance et celles travaillant dans l'entreprise. En gros, les salaires et les conditions de travail doivent rester les mêmes, tout comme les horaires. La charge de travail et tout critère lié aux résultats doivent aussi être identiques.