Un scénario d'urgence sur la table pour éviter les élections

Des discussions sont en cours avec tous les partis, y compris la N-VA. Pour rappel, même avec le soutien de la N-VA, le gouvernement (MR, Open VLD, CD&V) n'a plus de majorité. La coalition suédoise a perdu sa majorité le 26 mai. Le gouvernement Wilmès doit donc chercher à obtenir le soutien des verts et des socialistes.

Frustration

Presque toutes les propositions que le Parlement approuve ces derniers temps reposent sur une majorité violette-verte. Cela frustre les verts d'être autorisés à aider le gouvernement en affaires courantes, mais qu'aucun effort ne soit consenti pour former une coalition Vivaldi avec les socialistes, les libéraux, les verts et les démocrates chrétiens à partir de ce moteur violette-vert.

Paul Magnette a déjà indiqué que le tax-shift est la cause des difficultés budgétaires majeures et semble vouloir y revenir. Par exemple, les socialistes veulent annuler la poursuite du déploiement de la réforme de l'impôt sur les sociétés. Cela risque d'être difficile pour les libéraux et le CD&V, qui hésitent à voir les réalisations suédoises remises en cause.