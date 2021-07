Un statut pour les travailleurs détachés des multinationales

"Nous donnons aux personnes et aux entreprises du monde entier la possibilité de stimuler et de développer les talents, sans frontières ni barrières."

Un permis de travail et un permis de séjour devaient être demandés séparément pour chaque pays", résume-t-on chez le secrétaire d'État CD&V à l'Asile et la Migration. Il annonce qu'un nouveau statut mettra prochainement fin à ce vide juridique en Belgique.

Selon le texte, parti au Conseil d'État pour une approbation prévue à la rentrée, le droit de séjour temporaire serait fixé à 1 an pour les stagiaires et trois ans pour les managers. "Pour éviter une concurrence déloyale, les conditions de travail et de rémunération de ces travailleurs détachés doivent être les mêmes que celles applicables aux autres salariés occupant le même poste", précise le secrétaire d'État. Sinon? Refus ou retrait du permis de travail et du droit de séjour. Le droit acquis en Belgique serait valable dans toute l'UE et inversement.