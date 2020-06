Un superkern très droite/gauche

Ce vendredi à 16 h, nouvelle réunion des dix partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux du gouvernement Wilmès. Si ce "superkern" avait surtout convenu, samedi dernier, la prolongation d'une série de mesures d'urgence décidées en début de crise (chômage temporaire et droit-passerelle surtout), ce nouveau rendez-vous doit accoucher de nouvelles dispositions.

Les représentants MR, Open Vld, N-VA, Ecolo/Groen, PS, sp.a, CD&V, cdH, DéFI, devront trouver un consensus parmi une bonne centaine de mesures sociales et fiscales proposées par ces mêmes dix partis tout au long de la semaine.

Horreurs contre horreurs

En coulisse, on promet d'ores et déjà des débats fastidieux vu les écarts idéologiques constatés. Ainsi, Le Soir éventait mercredi ce que d'aucuns, à gauche, nomment déjà "le catalogue des horreurs de la N-VA". La petite liste des nationalistes reprenant grosso modo les demandes de la FEB. On évoque l'extension du travail de nuit, la levée temporaire de l'interdiction de travailler le dimanche, la flexibilisation accrue des horaires, l'extension du détachement de travailleurs en chômage temporaire entre secteurs.