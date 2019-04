Un tiers des CDI sont rompus dans la première année

Mieux ailleurs

Et le prestataire de tirer une première leçon à destination des employeurs: ils peuvent influencer les facteurs et doivent pour ça suivre l’insertion en engageant un dialogue constant. Engager une nouvelle recrue prend en effet beaucoup de temps et, forcément, beaucoup d’argent. Période d’intégration dans les équipes, familiarisation avec l’entreprise… Si la période suivant le recrutement constitue un moment important, le travail doit venir dès la première étape: "Cela commence dès la sélection. Celui qui engage une personne uniquement parce qu’elle maîtrise les tâches actuelles oublie que les tâches évoluent. Il est nettement préférable d’évaluer les candidats les candidats aussi sur leur capacité et leur volonté d’apprendre à gérer les évolutions du contenu de la fonction" continue Benoît Caufriez.