Un trafic de visas humanitaires qui dérange au sommet de l'Etat

Une enquête pour trafic d'êtres humains, organisation criminelle, corruption passive et extorsion est actuellement menée par la police judiciaire fédérale. Un conseiller communal N-VA, Melikan Kucam , a notamment été arrêté , ce mardi. Il est suspecté d'avoir reçu d'importantes sommes d'argent pour permettre à des habitants de zones de conflit en Syrie, en Irak ainsi que dans des pays frontaliers de voyager en Belgique avec un visa humanitaire.

Les pratiques en cause étaient le thème d'un reportage pour l'émission "Pano" de la VRT, diffusé ce mardi soir en raison de l'actualité. La VRT parle d' une dizaine d'entretiens avec des chrétiens d'Orient au sujet d'un réseau qui aurait conduit des membres de la communauté en Belgique en échanges de sommes jusqu'à 10.000 euros . Les personnes interrogées ont désigné le conseiller communal Melikan Kucam comme l'un des personnages clés de ce réseau. Plusieurs Assyriens accueillis à Malines ont dénoncé les pratiques de Melikan Kucam auprès du bourgmestre Bart Somers (Open Vld) .Ce dernier affirme les avoir "renvoyés à la police et j'ai moi-même informé la police".

Selon le parquet anversois, il n'y a pour l'heure aucune preuve d'une quelconque implication du cabinet de Theo Francken , élu N-VA et précédent détenteur du portefeuille de l'Asile et de la Migration.

"Si les faits sont établis, c'est particulièrement grave et choquant"

L'ouverture de cette enquête et l'arrestation du conseiller communal a suscité pas mal de réactions au sein du gouvernement Michel. Pour le Premier ministre, "si les faits sont établis, c'est particulièrement grave et choquant". La Belgique étudie d'ailleurs la possibilité de se constituer partie civile dans cette affaire. En parallèle à l'enquête judiciaire, une enquête administrative sera également menée, a ajouté Charles Michel , précisant qu'il convenait de "veiller à ce que toute la lumière soit faite sur le sujet"

La remplaçante de Theo Francken a immédiatement appelé à une réorganisation de l'octroi des visas humanitaires. Maggie De Block (Open Vld) entend travailler à l'avenir exclusivement avec des "organisations fiables", à l'instar de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Pour la ministre de l’Asile et de la Migration, "faire payer de telles sommes à des personnes en détresse en échange d’aide est moralement tout à fait inacceptable." La libérale flamande veut à présent "une transparence absolue. Je veux savoir combien de visas ont été demandés et octroyés de la sorte, par qui et comment".