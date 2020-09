Un vent d'espoir pour la Justice

Embauches à la police

Parmi les grands dossiers de la mandature figurent l'informatisation et la numérisation de la Justice, desquelles dépend le futur marché des legal tech. La réforme de la procédure pénale, longuement discutée ces dernières années, reste d'actualité. Probable trophée d'Ecolo et Groen, les termes d'écocide et de féminicide feront leur entrée dans le code pénal. La psychiatrie judiciaire sera revue. En matière de police, il est prévu de recruter 1.600 agents par an, bien que le secteur peine toujours à embaucher.