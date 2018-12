Un vote sur le budget 2019 en guise de test de confiance

Charles Michel n’a apparemment pas l’intention de se plier à la résolution votée mercredi par l’opposition – avec le soutien de la N-VA –, et de demander la confiance du Parlement. "On reste sur notre ligne" , confiait jeudi à L’Echo Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR, malgré la large majorité qui s’est dégagée la Chambre pour une déclaration de politique générale assortie d’un vote de confiance

"L’opposition n’a qu’à aller au bout de sa logique et déposer une motion de méfiance" , a-t-il ajouté. Ce fut le message relayé tous azimuts hier par les libéraux francophones pour qui le débat et le vote du budget 2019, programmé en plénière la semaine prochaine, fera office de demande de confiance de la part d’un gouvernement remanié. Entendez: amputé de la N-VA.

"Le vote du budget la semaine prochaine sera un moment de vérité" , confirmait le Premier ministre. Pour le MR, "il importe avant tout de mettre le pays sur les rails en 2019 ", précise Georges-Louis Bouchez. Dans cette optique, la question de la confiance ou de la méfiance est toute relative avant le vote du budget. Cette étape "donne une feuille de route au gouvernement et chacun devra prendre ses responsabilités", dit-il singulièrement à l’adresse de la N-VA. Le MR digère mal le fait que les nationalistes aient voté mercredi avec PS et consorts pour augmenter la pression du Parlement sur Charles Michel.

Menace sur les minimas sociaux

"À tous ceux qui veulent jouer à paralyser ce gouvernement, qui veulent les affaires courantes ou des élections, je dis que si le budget n’est pas voté, ce sera les 12e provisoires et on ne pourra pas engager des politiques favorables à la population pendant de longs mois, poursuit Georges-Louis Bouchez au non du MR. En résumé, on ne pourra pas engager de policiers supplémentaires, on ne pourra pas toucher à l’enveloppe bien-être qui doit permettre de relever les minimas sociaux. Il en va de même pour la marge salariale."