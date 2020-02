Une agence abaisse la perspective de la note de la Belgique

Scope Ratings a réduit la perspective de la note de l'État belge à "négative". En cause: le dérapage budgétaire qui s'aggrave et des prévisions économiques moins favorables.

