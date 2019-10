Une association entre la gauche et le Vlaams Belang sème le trouble à la Chambre

Les crédits budgétaires provisoires pour les mois de novembre et décembre n'ont pu être votés à la Chambre jeudi. Un amendement du PTB, soutenu par toute la gauche et le Vlaams Belang, a secoué le Parlement.

Nous entendons les revendications des blouses blanches et nous voulons y répondre, mais avec des méthodes sérieuses.

En cause, l'adoption d'un amendement du PTB prônant la création d'un "fonds blouses blanches" . Le texte, soutenu par Ecolo-Groen, le PS, le sp.a et le Vlaams Belang , réclame des engagements immédiats de 67 millions d'euros pour recruter du personnel de soins .

Le problème des blouses blanches

"Des mesures structurelles sont nécessaires, mais, avec ce fonds d'urgence, nous donnons d'ores et déjà un peu d'oxygène aux infirmiers qui menacent de crouler face à la pression qu'ils subissent au travail ", a commenté Raoul Hedebouw (PTB).

Vous ne pouvez pas improviser et dépenser 400 millions d'euros sans dire comment vous allez les financer.

Sur la forme, ça ne va pas. Il n'y a pas de base légale et pas d'argent pour engager des milliers d'infirmières ", a constaté le chef de groupe du MR à la Chambre, David Clarinval. "Les douzièmes provisoires sont seulement un acte technique. Ils ont ici été utilisés pour poser un acte politique", a-t-il poursuivi. " Nous entendons les revendications des blouses blanches et nous voulons y répondre, mais avec des méthodes sérieuses . Ici, tant du point de vue juridique que pratique, ce n'est pas le cas."

Comment financer ce fonds?

Du côté du CD&V, le chef de groupe à la Chambre a jugé "irresponsable" le comportement des partis de gauche et du Vlaams Belang. "Dépenser ainsi plus de 400 millions sur base annuelle, je trouve cela irresponsable", s'est insurgé Servais Verherstraeten à la VRT. "Vous ne pouvez pas improviser et dépenser 400 millions d'euros sans dire comment vous allez les financer." Au passage, il a rappelé l'impact sur les finances de l'annulation de la taxe sur les comptes-titres, qui avait rapporté 226 millions d’euros en 2018.