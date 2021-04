Une baisse de TVA dans l'horeca, y compris sur l'alcool

Si les chiffres des hospitalisations le permettent, les cafés et les restaurants pourront à nouveau recevoir des clients sur leurs terrasses à partir du 8 mai. Le redémarrage complet du secteur de la restauration est prévu pour juin. Pour soutenir les propriétaires de cafés et les restaurateurs, le kern, qui s'est réuni ce mercredi matin, a donné son feu vert à une réduction temporaire de la TVA .

La TVA est normalement de 12% sur les repas et de 21% sur les boissons. Pour les cafés et les restaurants qui rouvrent, et jusqu'à fin septembre, ce sera temporairement 6%. De quoi encourager les clients à dépenser plus ou aider les restaurateurs à se faire une marge plus confortable.