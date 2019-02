Une centrale au gaz d'1,3 GW annonce sa connexion au réseau belge

Avec une capacité d’1,3 GW, cette centrale au gaz serait, de loin, la plus grande de toutes les centrales au gaz connectées au réseau belge. "C’est une opportunité unique, argumente Roger Miesen, le CEO de RWE Generation, non seulement pour RWE et Nuhma, mais aussi pour la Belgique. C’est la solution la plus rapide: cette centrale peut être couplée au réseau belge en 2025, et même plus rapidement si le gouvernement belge le souhaite. Le risque, notamment en matière de permis, est beaucoup plus limité que pour la construction de nouvelles centrales au gaz. Et c’est clairement moins cher."