Une coalition miroir? Joachim Coens recalé par PS et Ecolo

Le président du CD&V propose de transposer les majorités flamande et wallonne au Fédéral. Outre l'impossibilité actuelle entre PS et N-VA, le président du CD&V se heurte au véto d'Ecolo à l'égard des nationalistes. Les Bruxellois se sentent méprisés.

On a eu la bourguignonne, l’arc-en-ciel élargi, la Vivaldi. Voici la coalition miroir que Joachim Coens proposait ce mercredi matin dans De Morgen. "Pourquoi ne partirait-on pas des majorités qui sont déjà formées au niveau régional?, indique le président du CD&V et ex-informateur royal. On peut former un ensemble un gouvernement miroir. Ce serait une solution pour sortir de l'impasse. Pour le PS, ce n'est pas non plus illogique. Sous la législature précédente, ils devaient mener l'opposition au gouvernement fédéral depuis le gouvernement wallon. Cela n'a pas été une bonne expérience."

Alors que son vice-Premier Koen Geens vient d’être désigné par le Roi pour déminer le champ fédéral, Joachim Coens propose une solution simple en apparence: prendre les majorités en place dans les deux régions les plus grandes du pays et les rassembler au Parlement fédéral afin d’enfin former un gouvernement belge. On aurait donc, côté francophone PS, MR, Ecolo et côté néerlandophone, N-VA, CD&V, Open Vld. Total: 96 sièges sur 150. Bingo.

En réalité cette belle idée n’évacue en rien les incompatibilités qui donnent lieu au blocage actuel. La formule préconise d’abord un mariage PS/N-VA qui se heurte au véto socialiste depuis des mois et, écueil supplémentaire, brise le lien PS/sp.a. Ensuite, on rappellera que les écologistes francophones ont toujours refusé d’entamer la moindre discussion avec la N-VA dont le véto à l’égard des verts n’a pas évolué.

Le PS bruxellois froissé

"La Belgique a besoin d'un gouvernement qui porte un projet cohérent et progressiste, pas juste une addition de partis qui occuperaient des postes par défaut", réagissait Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo sur Twitter.

D’autant que Joachim Coens propose un schéma qui revient à nier le statut de Bruxelles en tant que Région parlant d’égal à égal avec Flandre et Wallonie. Une région dirigée par PS, Ecolo, DéFi, Open Vld, sp.a et Groen. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que quelques personnalités de la capitale s’en offusquent.

"Je me permets de rappeler au CD&V que cette Région existe et, qu'il n'y a pas si longtemps, le CD&V y avait même des ministres", a indiqué Philippe Close, bourgmestre PS de la Ville de Bruxelles, via Belga. "J'ai l'impression d'assister à un règlement de comptes au CD&V. Je me demande pourquoi Joachim Coens ne laisse pas travailler Koen Geens. Ce n'est pas avec des déclarations provocantes pour une partie du pays que l'on va y arriver", a ajouté M. Close.