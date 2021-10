Une "commission d'apprentissage" suite aux inondations

La ministre de l’Intérieur s’était déjà expliquée devant le Parlement le 1er septembre. Le sujet avait également été abordé en commission Défense et en commission Santé. Mais les parlementaires avaient encore beaucoup de questions. Et surtout, la plupart d’entre eux ont souligné la nécessité de tirer les leçons des terribles événements de mi-juillet. "Il est nécessaire d’améliorer notre capacité de réaction et la formulation de notre manière de concevoir le sauvetage", a insisté Daniel Bacquelaine (MR). "On parle de 182 à 374 militaires par jour sur le terrain, alors que nous avions besoin de milliers de personnes. Et quand le Centre de crise fédéral est entré en scène, le 15 juillet, la partie était jouée."