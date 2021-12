Une date butoir pour la centrale de Vilvorde

Si Engie n’obtient pas rapidement un permis pour Vilvorde, une modification de la loi permettrait de se retourner vers un des candidats malheureux à l’enchère, propose la ministre de l'Energie.

Le kern s’est à nouveau réuni, ce vendredi matin, sur les différentes pistes possibles pour lever les incertitudes autour des 850 MW du projet de centrale au gaz d’Engie à Vilvorde. L’ambition est toujours d’aboutir à un accord avant Noël, mais les discussions sont difficiles.

On le sait, le MR privilégie le plan B, à savoir la prolongation de deux réacteurs nucléaire, mais il est isolé, vu le nombre d’obstacles que présente cette piste. «C’est un mirage» aurait déclaré un des vice-premiers ministres.

La question est maintenant de savoir si le plan A, à savoir la sortie du nucléaire accompagnée de la construction de deux nouvelles centrales au gaz, offre suffisamment de garanties en matière de sécurité d’approvisionnement, alors que la ministre flamande de l’Environnement a refusé à Engie le permis pour la centrale de Vilvorde.

La ministre Van der Straeten propose dès lors de travailler selon un système en cascade, apprend L’Echo. La piste privilégiée est de s’en tenir aux résultats de la première enchère réalisée dans le cadre du CRM, ce système de rémunération des capacités que la Belgique a mis en place pour compenser la sortie du nucléaire. Cela implique que le permis du projet de centrales au gaz d’Engie aux Awirs ne soit pas annulé, et qu’un permis soit accordé au projet de centrale à Vilvorde - Engie va déposer à cet effet une nouvelle demande.

Une évaluation plus rapide

La ministre de l'Energie propose d'avancer l'évaluation prévue en octobre 2022, et d'en faire une date butoir pour Vilvorde.

Mais si Vilvorde continue à se heurter à des difficultés, le gouvernement veut pouvoir basculer plus rapidement vers une autre solution que ce que permet la législation actuelle. Tinne Van der Straeten propose dès lors deux modifications à la loi sur le CRM. La première devrait permettre d’avancer l’évaluation prévue dans la procédure, et actuellement fixée à octobre 2022. Le nouveau rendez-vous deviendrait la date butoir pour le projet d’Engie à Vilvorde.

La deuxième modification devrait permettre de basculer, à ce moment-là, vers d’autres candidats malheureux à l’enchère organisée cette année, sans passer par l’organisation d’une «enchère de réparation», comme cela avait été évoqué. Concrètement, il s’agit des projets de centrales au gaz d’Eneco à Manage et de Luminus à Seraing, qui ont déjà reçu leurs permis, et éventuellement celui de Tessenderlo, mais qui s'est lui vu refuser son permis par la ministre de l'Environnement flamande, et qui devrait donc trouver une solution.

Un important changement de cap

Reste à voir si le gouvernement va valider ces changements législatifs. Le CD&V, notamment, via son vice-premier ministre Vincent Van Peteghem et la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden, une ancienne avocate d’affaires, insistent pour une solution juridiquement et techniquement étanche. Et plusieurs partis de la coalition soulignent que ce scénario constitue un important changement de cap. On peut aussi se demander comment Engie réagirait à un tel scénario. Dans u courrier adressé aux membres du kern, il précisait récemment que s’il obtenait son permis en août 2022, la centrale pourrait encore être prête pour novembre 2025.