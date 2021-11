Une décision sur le nucléaire espérée mi-décembre

On le sait, la Vivaldi est divisée sur le sujet. Ecolo et PS estiment que les enchères organisées par la ministre de l’Énergie ont permis de s’assurer d’une capacité de production suffisante et que le dossier est plié ; le MR juge qu’il n’y a aucune garantie que la lumière va rester allumée et qu’il faut prolonger deux réacteurs. Car si le rapport final de la ministre n’est pas encore parvenu au gouvernement, des discussions entre cabinets ont déjà eu lieu et même en kern. Et les éléments qui y ont été communiqués font dire aux uns qu’il n’y a plus de doute et que l’on peut fermer les sept réacteurs en 2025, aux autres qu’il y a non seulement incertitude à l’horizon 2025, mais déjà en 2023, après la fermeture de Doel 3 et de Tihange 2.