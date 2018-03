Une femme pensionnée reste moins payée qu'un homme

Écart salarial et recours plus fréquent au temps partiel obligent, la femme touche une pension moindre qu'un homme.

L'écart salarial entre hommes et femmes perdure après l'âge de la retraite. Il se chiffre ainsi à 612,90 euros brut par mois pour ceux et celles qui ont été salariés tout au long de leur carrière, selon les chiffres du SPF Pensions publiés dans "Le Soir".

→ Un homme qui a effectué toute sa carrière en tant que salarié touchera en moyenne 1.531 euros de pension. → Une femme devra se contenter de 918 euros. L'écart défavorable aux femmes grimpe jusqu'à 907,62 euros mensuels pour des carrières ayant alterné travail indépendant et emploi dans la fonction publique .

Pourquoi une telle différence?

Les causes de cette différence sont l'écart salarial qui subsiste pour une même fonction (7,6 %). De plus, le montant de la pension est calculé sur le salaire, mais aussi le temps partiel (une femme sur deux contre à peine un homme sur dix). Les femmes recourent davantage aux interruptions de carrière et congés thématiques, qui, pour certains, peuvent avoir une influence sur le calcul de la pension.