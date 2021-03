Une grève "inutile" en pleine pandémie

La CSC et la FGTB défendent la légitimité de leur grève. Côté patronal, on évoque un mouvement "inutile" et "inopportun" en pleine pandémie.

Organiser une grève nationale malgré la fermeture des commerces non essentiels et le télétravail généralisé, c'est la curieuse décision prise par la CSC et la FGTB. Soyons de bon compte, les restrictions n'étaient pas aussi nombreuses, le 10 mars, lorsque l'appel à la grève a été lancé. Pour autant, on peut s'étonner que les deux syndicats n'aient pas changé leur fusil d'épaule au vu de la dégradation du contexte sanitaire et des annonces du Codeco.

Guerre de comm'

Résultat des courses: la démonstration de force de ce lundi n'aura eu qu'un impact limité, voire très limité, d'après les organisations patronales Voka et UCM. Sur le terrain, ce sont principalement les industries manufacturières et les transports publics, ainsi que certaines enseignes de la grande distribution, qui ont été touchés.

"On ne peut pas bâillonner le monde du travail." Marie-Hélène Ska Secrétaire générale de la CSC

Du côté des représentants des travailleurs, on parle plutôt d'un résultat satisfaisant. Faute de chiffres précis, c'est désormais dans une guerre de communication que s'affrontent syndicats et employeurs. "Nous avons constaté une belle mobilisation, qui a respecté toutes les mesures sanitaires édictées", commente la secrétaire générale de la CSC, Marie-Hélène Ska. "Même avec un télétravail massif et dans une période exceptionnelle à bien des égards, on ne peut pas bâillonner le monde du travail", affirme-t-elle.

Couplet similaire dans le chef du président de la FGTB, Thierry Bodson, qui voit dans la mobilisation du jour la preuve que les syndicats sont "dans le bon".

Irresponsable?

Quand on leur fait remarquer que la grève touche certains secteurs essentiels et que d'aucuns la jugent irresponsable, la réponse de Marie-Hélène Ska fuse: "Tout ce qui est excessif est insignifiant et cette critique l'est clairement. Ce qui est irresponsable, c'est que les dividendes versés aux actionnaires du Bel20 et d'autres entreprises ne connaissent aucune retenue, alors que les salaires des travailleurs sont normés". Elle embraye en qualifiant la marge de 0,4% de ridicule, un air désormais connu.

"Il faut arrêter d'ajouter du chaos au chaos." Union des classes moyennes (UCM)