Une issue pour le Pacte sur les migrations

Comme Charles Michel, Emmanuel Macron affirme le soutien de la France au texte de l’ONU. La crise ne s’éteint pas en Belgique, alors que la N-VA refuse ce texte non contraignant. Une solution imaginative émerge pour permettre à Charles Michel de sortir de l’ornière.

La Belgique doit-elle signer le Pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, fruit de longs mois de discussions au sein de l’Organisation des Nations unies? Cette question a été mise sous l’étouffoir depuis que la N-VA, via son secrétaire d’État Theo Francken, a signifié son refus net de parapher ce document. On s’en rappelle, cette prise de position a mis le Premier ministre dans un embarras certain.

Alors que la Belgique s’apprête à entrer pour deux ans au Conseil de sécurité de l’ONU, Charles Michel a, dès la fin du mois de septembre, proclamé de puis la tribune de l’organisation internationale que la Belgique signerait ce texte lors du sommet de Marrakech début décembre. Devant le monde, Charles Michel a donc pris un engagement que la N-VA pourrait l’empêcher d’honorer. La semaine dernière, le dossier donnait comme un parfum de crise gouvernementale, la N-VA ne pouvait pas avoir loupé les nombreuses discussions qui, à l’échelle belge, avaient conduit le Premier à s’exprimer de cette façon à la tribune de l’ONU.

"Ce pacte va à l’encontre de notre vision de la migration." La N-VA

Malgré l’apparente incohérence de la N-VA, guêpier il y a. Charles Michel et son gouvernement se sont donc donné du temps alors que le Conseil des ministres n’a pas encore formellement arrêté de position belge dans ce dossier. Une semaine au moins pour – et c’est la justification officielle – analyser toutes les conséquences de la signature de ce pacte. Il s’agit aussi d’observer ce qui se passe dans d’autres pays européens, où ce texte suscite tantôt un débat, tantôt une ferme opposition. Pour rappel, ce pacte est non contraignant, mais balise la migration au niveau international.

Macron sur la ligne Michel

Si Charles Michel et la N-VA comptaient sur la France pour suivre la Belgique dans son doute, ils en sont pour leurs frais. En visite d’État en Belgique cette semaine, Emmanuel Macron a en effet affirmé le soutien entier de la France au pacte onusien. "La France le soutient clairement", a indiqué le président au cours d’une conférence de presse conjointe avec Charles Michel. Emmanuel Macron a néanmoins jugé que les débats qui animent la vie politique de certains États sur le sujet étaient "légitimes". Pour le président, ce pacte constitue une "étape importante dans la coopération internationale" en matière de migration.

"L’Europe n’est qu’une part très marginale de ce que sont les migrations internationales, y compris lorsqu’on parle des migrations africaines, dont l’écrasante majorité sont des migrations intra-africaines, qui touchent plus encore le sud de l’Afrique qu’elles ne touchent l’Europe", a-t-il ajouté. "La démarche des Nations unies est donc louable. Et le texte non engageant et non contraignant juridiquement auquel cette négociation a abouti est un bon texte", dit encore M. Macron, notamment parce que le pacte met l’accent sur la lutte contre le trafic d’êtres humains, ce qui correspond à la stratégie européenne.

Réunie en bureau de parti ce lundi, la N-VA s’est également montrée claire et nette. Elle refuse toujours d’avaliser le pacte, qui est "problématique" à ses yeux, a-t-elle fait savoir via un communiqué à l’agence Belga. "Le parti est grandement préoccupé par les potentielles implications juridiques du pacte. Ce texte va à l’encontre de notre vision de la migration et aussi, selon nous, contre la politique que mène le gouvernement", écrit la N-VA. Elle exprimera ses réticences au sein du gouvernement, ajoute-t-elle. Dans l’entourage de celui-ci, on aime rappeler que trois partis de la majorité sur quatre, soit le MR, le CD&V et l’Open Vld, sont sur l’exacte ligne de la France dans ce dossier et non sur celle d’autres États comme la Hongrie ou l’Autriche, qui ont rejeté le texte onusien.

Reste à sortir de l’ornière belgo-belge. Une proposition de solution circule dans les rangs gouvernementaux. Il s’agirait de s’accorder avec la N-VA sur la signature du pacte grâce à une déclaration interprétative. Uniquement attachée à la position belge, cette sorte d’annexe insisterait sur le caractère non contraignant du texte onusien et pourrait mettre l’accent sur un certain nombre de réserves exprimées par la N-VA. Cette piste ne fait encore l’objet d’aucun accord, mais est effectivement évoquée, confirment plusieurs sources MR.