Une nouvelle structure de l'Etat pour 2024...

Le constat fait consensus. Malgré (ou à cause de) six réformes de l'État, le fédéralisme à la belge fonctionne mal: compétences enchevêtrées entre fédéral et Régions, bagarres entre niveaux de pouvoir, multiplication des responsables (et donc dilution des responsabilités), etc. La crise du coronavirus - gérée par neuf ministres de la Santé - l'a encore prouvé. La Vivaldi promet donc de mettre (un peu) d'ordre.

Comment? Ce n'est pas encore très explicite. L'enjeu est majeur, d'autant que l'opposition nationaliste flamande (N-VA et Vlaams Belang) va pilonner la nouvelle coalition sur ce terrain sensible. Ce chapitre était d'ailleurs une exigence fondamentale pour le CD&V.

La Vivaldi évoque "un pays de coopération et de respect" et se donne l'objectif d'arriver à une nouvelle structure de l'Etat à partir de 2024 "avec une répartition plus homogène et plus efficace des compétences dans le respect des principes de subsidiarité et de solidarité interpersonnelle".